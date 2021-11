Se è la variante a congelare il prezzo dei carburanti e non chi prometteva tagli

Solo un virus può cambiare gli effetti delle accise che qualcuno aveva giurato che sarebbero state finalmente eliminate. Il caro benzina forse ci dà una tregua ma occorre dire grazie ad una variante Covid. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che venerdì sono crollate a causa dei timori per la diffusione della variante Omicron, le compagnie continuano per il momento a lasciare invariati i prezzi raccomandati dei carburanti. Di conseguenza i prezzi praticati sul territorio risultano sostanzialmente stabili, registrando solo piccoli assestamenti al ribasso. Meglio che niente…