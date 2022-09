Se dicono ancora “Ripartiamo dalla Calabria”… il Nord è a posto…

“Ripartiamo dalla Calabria, dove la Lega ha retto all”onda d’urto’ del malcontento generalizzato”. L’autonomia? Ma figuriamoci.

Il Nord è a posto….. Così su Facebook l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi, eletta per la Lega in Senato. “Il partito qui da noi è giovane – aggiunge – e rispetto al calo nazionale ha mantenuto la percentuale di preferenze del 2018, peraltro su un numero di votanti inferiore. Abbiamo inoltre espresso tre Parlamentari, che coprono tutto il territorio regionale. Dobbiamo quindi ritenerci soddisfatti, anche se certamente abbiamo tanto da lavorare per riorganizzarci sul territorio”. “Sono, infine, molto contenta per il mio risultato personale – conclude Minasi -, sono stata la più votata in Calabria e, nel mio collegio, ho ottenuto la percentuale più alta di voti per la Lega”. La Padania ringrazia.