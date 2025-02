Se anche i lavoratori dei call center si ribellano…

“Fare business e marginalità riducendo diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ridurre il salario indiretto e congelare gli stipendi per lungo tempo”. E’ questa, secondo Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil la strategia delle aziende associate ad Assocontact, contro cui i sindacati hanno proclamato ouno sciopero nazionale con presidi in piazza a Milano. Il 4 dicembre scorso, ricostruiscono i sindacati, Assocontact “ha comunicato la disdetta del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni in favore di un contratto nazionale costruito ad hoc per trovare condizioni economiche normative più favorevoli agli imprenditori, falciando decenni di diritti dei lavoratori acquisiti nel contratto confederale di Cgil Cisl Uil”. E’ stato poi siglato un nuovo accordo con Cisal, che “oggi – affermano le sigle confederali – non ha alcuna rappresentanza tra i lavoratori”. Il contratto prevede “una gestione differente della malattia retribuita non al 100%; premialità individuali per ridurre il salario di base e spingere la competitività tra lavoratrici e lavoratori; un futuro aumento salariale quasi inesistente”. “Tutto questo è inaccettabile, non si deve generare lavoro povero sotto la soglia di vivibilità. Non è con un contratto in dumping con quello delle organizzazioni più rappresentative di Cgil Cisl Uil che potrà dare soluzione alle difficoltà di un settore come quello dei call center”, concludono le sigle.