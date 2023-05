Scusate se la povertà a Milano parla femminile

Donne e prevalentemente di nazionalità italiana ma anche marocchina, egiziana, peruviana, ucraina e romena. È il volto di chi si è rivolto nel 2022 al progetto Nessuno Escluso di Emergency a Milano, progetto pilota che si occupa del supporto di persone in difficoltà economica e sociale. Secondo il bilancio del progetto, nel capoluogo lombardo la crisi sociale accelerata dal periodo pandemico ha generato infermità che ancora non si sono risanate, mentre l’intensità e l’aumento dei prezzi hanno acuito l’emergenza esclusione e povertà. Anche per questo a rivolgersi a Nessuno Escluso sono state per il 27% persone italiane, seguite da marocchini (15%), egiziani (14%), peruviani (9%), ucraini (7%), romeni (6%), ecuadoregni e cingalesi (entrambi circa 3%), filippini (2%). In altre parole, considerando gli utenti per nazionalità, gli italiani risultano il gruppo singolo più numeroso. Le donne hanno rappresentato il 70,3% delle persone prese a carico. Il reddito familiare medio degli utenti supportato dal programma sociale è stato pari a 750 euro al mese, una cifra del tutto insufficiente per sopravvivere in città.

Nessuno Escluso è un progetto di Emergency che svolge, per ora a Milano, attività di ascolto, definizione dei bisogni e dei percorsi personalizzati, orientamento e supporto nell’accesso ai servizi, coordinamento con gli enti territoriali in grado di fornire risposte alle necessità degli utenti, monitoraggio sulla presa in carico da parte di servizi terzi e sull’efficacia dell’intervento. Il contributo alimentare è la prima forma di aiuto richiesta, in seguito alla quale le persone che si rivolgono a Emergency vengono inserite in un programma di assistenza sociale più ampio con l’obiettivo di aiutare gli utenti a trovare soluzioni durature ai propri bisogni, a emanciparsi dal sostegno alimentare.

La distribuzione dei pacchi è strutturata in cicli di 4 mesi, rinnovabili, durante i quali gli utenti sono affiancati in percorsi specifico individuale. Con questo intervento Emergency ha preso a carico nel capoluogo lombardo 1.380 nuclei familiari per un totale di 5.382 persone e 27.636 pacchi distribuiti (tra alimentari e igiene). La maggior parte degli utenti ha fatto richiesta innanzitutto del pacco alimentare per poi chiedere supporto nella ricerca di un lavoro stabile (814 utenti) e una casa (522), della regolarizzazione dei documenti (461), dell’aiuto per ottenere sussidi come il reddito di cittadinanza e prestazioni sociali (407), prestazioni sanitarie (385) e altre prestazioni come il dopo scuola e la scuola di italiano (273). Tra le persone italiane che si sono rivolte a EMERGENCY le priorità dei bisogni sono in parte differenti: tra loro 337 hanno fatto richieste di supporto per l’area sociale (relative tra l’altro a cibo, docce, servizi sociali, pratiche per l’ invalidità o morosità incolpevole sulle spese abitative), 179 per quella lavorativa, 135 per l’area abitativa, 133 per sussidi e prestazioni sociali, 105 per l’area sanitaria e 61 per quella amministrativa come l’ottenimento dello Spid o la certificazione Isee. Complessivamente 165 persone, di cui 53 italiani, hanno chiesto supporto per ottenere il reddito di cittadinanza.