Due idee per il congresso di Patto per il Nord – Scuola, un Paese spaccato tra voti eccellenti e prove Invlasi mediocri

di Giovanni d’Acquino – I test Invalsi fotografano una realtà scolastica strabica. Regolamente, all’esame di maturità le proporzioni si invertono. Voti più alti al Sud mentre nei test il Mezzogiorno manifesta difficoltà evidenti di apprendimento.

Estate 2025 e il Sole 24 Ore riporta questo, papale papale. “C’è un paradosso che attanaglia da anni la scuola italiana e che diventa ancora più attuale nel momento in cui il Governo – come preannunciato dal ministro Giuseppe Valditara – si appresta a rimettere mano all’esame di maturità”.

Eccolo il paradosso…

a fotografia scattata poco più di un mese fa dall’Istituto nazionale per la valutazione presieduto da Roberto Ricci era nitida. E preoccupante. In quinta superiore, poco più di uno studente su due (il 52%) aveva raggiunto livelli adeguati in italiano (contro il 56% del 2024) mentre in matematica eravamo scesi al 49% (anziché il 52% dell’anno prima) e anche in inglese il quadro complessivo era di fatto peggiorato. A pesare, oltre a un aumento degli studenti regolari che si è riusciti a riportare in classe frenando così gli abbandoni complessivi, erano stati ancora una volta i ritardi del Sud”.

Prosegue il servizio: “C’è poco da girarci intorno. L’Italia che emerge dalle prove standardizzate per il grado 13 d’istruzione (l’ultimo), somministrate a marzo dall’Invalsi, si è confermata spaccata in due: con il Nord stabilmente al di sopra della media in tutte le materie e il Sud invece al di sotto. E non è un caso che la dispersione implicita, cioè la preparazione inadeguata all’uscita di scuola, sia di nuovo salita dal 6,6% del 2024 all’8,7% del 2025. Con punte del 17,6% in Campania, del 15,9% in Sardegna, del 12,1% in Sicilia e dell’11,6% in Calabria”.

Infine, purtroppo, “nessuna regione meridionale è in linea con la media nazionale. Si va dal 10,4% dell’Abruzzo al 5,7% della Campania, passando per il 5,8% della Calabria, il 5,9% della Sardegna, il 6,2% della Sicilia e così via”.

La tabella parla chiaro

Questo è l’oggi. Ma ieri?

Prendiamo come riferimento quello che già si sapeva nel 2017!

La scuola. Perché i test invalsi dimostrano il gap culturale. Dal Corriere a firma di Roger Abravanel, 4 agosto 2017.

“Il ministero della Pubblica istruzione (Miur) ha appena comunicato gli esiti della maturità di quest’anno e la notizia riportata dai quotidiani è che sono aumentati i cento e lode in tutto il Paese. L’aumento non è enorme, mediamente il 5 per cento. Ma era l’unica novità da segnalare perché l’ennesimo straripante successo delle scuole del Sud che hanno molti più 100 e lode di quelle del Nord non fa più notizia, dato che sono otto anni che lo segnaliamo dalle pagine del Corriere.

Semmai, quest’anno ci sono un po’ più di dati pubblici per documentare meglio lo scandalo. La Puglia è il campione nazionale della maturità con 944 cento e lode, un po’ meno di tre volte dei 337 della Lombardia, ma se si tiene conto del numero degli studenti il gap sale a 5 volte . In Puglia 26 studenti su mille hanno avuto la lode contro i 5 in Lombardia. Ma l’analisi delle prove Invalsi di italiano del 2016 sulla seconda superiore (studenti lontani tre anni dalla maturità, ma un riferimento valido) dimostra che le scuole pugliesi sono decisamente peggiori di quelle lombarde: 54 per cento di risposte esatte in Puglia contro 64 in Lombardia

e punteggio complessivo di 193 contro 213.

Anche nel resto del Paese, il successo delle scuole del Centro-Sud non è giustificabile. La Campania ha avuto 12 studenti su 1.000 con 100 e lode. Il Lazio 10. La Calabria 20. Mentre nelle regioni del Nord, oltre ai 5 su mille della Lombardia, sono stati 8 su mille in Veneto e Piemonte.

Questi voti sono esattamente invertiti rispetto ai risultati Invalsi, che per il resto delle regioni del centro-sud sono molto inferiori a quelli del nord.

Andiamo oltre?

Dati Ocse 5 ottobre 2017

Titolo ansa: Ocse: pochi laureati e bistrattati. Performance studenti del Sud indietro di un anno

“L’Italia, negli ultimi anni, ha fatto notevoli passi in avanti nel miglioramento della qualità dell’istruzione”, ma forti sono le differenze nelle performance degli studenti all’interno del Paese, “con le regioni del Sud che restano molto indietro rispetto alle altre”, tanto che “il divario della performance in ‘Pisa’(gli standard internazionali di valutazione) tra gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e quelli della Campania equivale a più di un anno scolastico”. Così l’Ocse nel rapporto sulla ‘Strategia per le competenze’.

Pochi laureati, poco preparati e ‘bistrattati’ – “Solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è laureato rispetto alla media Ocse del 30%”, afferma ancora il Rapporto. Inoltre “gli italiani laureati hanno, in media, un più basso tasso di competenze” in lettura e matematica (26esimo posto su 29 paesi Ocse). Non solo, quelli che ci sono non vengono utilizzati al meglio, risultando un po’ ‘bistrattati’. L’Italia è “l’unico Paese del G7” in cui la quota di lavoratori laureati in posti con mansioni di routine è più alta di quella che fa capo ad attività non di routine.