Scozia, crisi nel SPN. C’è chi chiede di ripetere le elezioni che hanno portato ai vertici Yousaf

Dopo l’arresto di Peter Murrell, marito dell’ex premier di Scozia Nicola Sturgeon, le elezioni per la leadership del Partito nazionale scozzese (Snp) dovrebbero essere ripetute. E’ quanto ha dichiarato al quotidiano “The Telegraph” una fonte vicina alla seconda classificata, Kate Forbes, che ha perso a favore di Humza Yousaf, diventato premier della Scozia la scorsa settimana. “C’e’ stato un cambiamento sostanziale nelle circostanze. Sostenere che il voto non dovrebbe essere rieseguito significa sostenere che l’establishment del partito non era a conoscenza dei fatti, ma questo e’ abbastanza impossibile da credere”, ha dichiarato al quotidiano “The Telegraph” la fonte vicina a Forbes.