Scopri le differenze. La Merkel stanzia 17 miliardi per i negozi tedeschi chiusi per Covid e 15 per lo spettacolo

Il governo di Berlino si appresta a stanziare 17 miliardi di euro in aiuti finanziari destinati agli esercizi commerciali durante il mese di dicembre qualora le restrizioni anti-pandemia dovessero – come è atteso – essere protratte. A renderlo noto è la Dpa, ricordando che le nuove norme restrittive sono entrate in vigore nel paese all’inizio di novembre come risposta ad un numero crescente di infezioni nel quadro della seconda ondata pandemica. Nel corso dell’incontro in programma per domani tra Angela Merkel e i premier dei Laender è previsto che queste misure vengano estese oltre la fine del mese. Al momento il governo si è impegnato a sostenere gli esercizi commerciali colpiti, quali bar e ristoranti, o anche chi lavora da autonomo nel mondo dello spettacolo con 14-15 miliardi di Euro questo mese a titolo di risarcimento.