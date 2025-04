Sciopero trasporti, di nuovo l’odissea di treni a rischio fino al 12 aprile. Manifestazione venerdì 11 sotto gli uffici del ministro Salvini

E’ ancora in arrivo una raffica di disagi per i lavoratori, i pendolari, i cittadini che da martedì sera 8 aprile hanno iniziato a misurarsi con nuove misure di scioperi, fino al 12 aprile prossimo. Sono infatti partiti per primi i dipendenti del settore ferroviario ma anche del trasporto pubblico su rotaia sino alle 21 del 9 aprile. Sono state previste fasce di garanzia. Fs/Trenitalia assicura che non sarà toccata dallo stato di agitazione mentre Trenord garantisce il servizio dalle 5:00 alle 8:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 sulle tratte con più affluenza.

Anche il sistema aereo è interessato all’agitazione: dalle 12 alle 16 di mercoledì 9 con quattro ore di astensione dal lavoro per denunciare il peggioramento delle condizioni contrattuali. Braccia conserte quindi per lavoratori Enac, personale Sea Linate e Malpensa e Gesap (Aeroporto di Palermo), assistenti di volo EasyJet.

Fine settimana di passione l’11 e 12 aprile. Usb annuncia che “il personale addetto alla manutenzione infrastrutture e ai servizi non collegati da nesso di strumentalità tecnico organizzativa con la circolazione dei treni” e che “si differisce lo sciopero di 24 ore per tutto il personale viaggiante, addetto alla circolazione e ai servizi collegati con nesso di strumentalità alla circolazione, al 6 maggio».

Sotto gli uffici del vicepremier USB ha chiamato a raccolta «tutte le forze di lotta dei ferrovieri al presidio di fronte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’11 aprile dalle ore 10:30».