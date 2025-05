Sciopero il 3 giugno, i lavoratori delle Poste in massa a Milano per manifestare: utili record ma raddoppio dei precari e calo del personale

I lavoratori di Poste Italiane di quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) si danno appuntamento martedì 3 giugno a Milano per lo sciopero nazionale contro l’azienda che con “l’estromissione di SLC e UIL Poste dal confronto con l’azienda ha scelto deliberatamente di dividere il fronte sindacale per gestire unilateralmente riorganizzazioni che peggiorano le condizioni di lavoro e di servizio”. L’astensione sarà accompagnata da un presidio interregionale a Milano, in piazza Affari (piazza della Borsa), dalle 10.00 alle 14.00. Gli utili netti di Poste- dicono Cgil e Uil di comparto- “sono più che triplicati, passando da 620 milioni a 2 miliardi di euro; i dividendi distribuiti agli azionisti sono quasi triplicati, da 509 milioni a 1,4 miliardi di euro; l’organico stabile è crollato da 132.525 a 109.510 unità; i lavoratori precari sono più che raddoppiati, passando da 4.556 a 10.312; i numeri che contano sono quelli delle lavoratrici e dei lavoratori. Non quelli dei dividendi”.