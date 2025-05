Sceneggiata friulana

“Forza Italia, con senso di lealtà e correttezza istituzionale, ha rimesso le deleghe nella disponibilità del Presidente della Giunta, come fatto contestualmente dagli esponenti della Lega. È un gesto di trasparenza e responsabilità, che testimonia la nostra volontà di rafforzare il dialogo e consolidare l’unità della coalizione, mettendo al centro gli interessi dei cittadini del Friuli Venezia Giulia”.

A dichiararlo è Sandra Savino, segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia e sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, al termine della riunione di maggioranza che di fatto apre la crisi politica in Friuli Venezia Giulia. A ritirare le deleghe anche gli assessori della Lega. A infiammare gli animi della giunta, l’intervista del ministro Luca Ciriani sull’apertura di un ospedale a Pordenone. Ma a creare tensioni è anche la polemica sul terzo mandato, con un cdm in programma oggi dove il governo potrebbe decidere di impugnare la legge del Trentino che aprirebbe alla candidatura di Maurizio Fugatti per la terza volta alla provincia autonoma di Trento. In giornata il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha chiuso alla possibilità di un terzo mandato anche per il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.