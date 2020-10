“SCENDI IN PIAZZA” – Grande Nord sabato a Milano con autonomi e partite Iva, con il Paese sano!

di Roberto Bernardelli e Monica Rizzi – Grande Nord aderisce alla manifestazione che l’associazione Autonomie partite Iva organizza sabato prossimo a Milano.

Le ragioni sono più che evidenti. L’ultimo Dpcm del governo Conte ha deciso che il prezzo del contagio sfuggito di manoall’esecutivo e dai suoi organi scientifici deve essere pagato dal mondo del lavoro, ma non il lavoro qualsiasi, quello garantito dallo Stato. Il sacrificio è di chi produce beni e servizi per la collettività, che paga le tasse, che deve vedersela con gli acconti iva, l’imu, la tasi, con gli accertamenti tributari, con le spese per i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione…. Con le giornate perse in fila agli irrinuciabili sportelli pubblici.

Alle partite iva, alle piccole imprese familiari è chiesto di rinunciare al reddito. Poi si vedrà. Perché non iniziano “loro”, quelli che l’altra sera avevano riaperto il ristorante a Montecitorio la sera?

Noi siamo in piazza con il Paese sano.

On. Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord

Monica Rizzi, Segretario Organizzativo Federale Grande Nord

