Scende il livello d’acqua al Nord e al Sud è già crisi idrica. Cosa si è fatto per uscire da periodica emergenza?

Il settimanale report dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche evidenzia come l’andamento dei corpi idrici sia fortemente condizionato dalle temperature e, in parte, dalla distribuzione “a macchia di leopardo” di brevi precipitazioni a violenta intensità, che incidono principalmente sulle portate di fiumi caratterizzati da un marcato regime torrentizio (nei prossimi giorni soprattutto nel Mezzogiorno e sulle Isole). Al Nord si mantengono più elevate della media le altezze idrometriche dei grandi laghi che, ad eccezione del Lario, hanno valori di riempimento tra il 93% (Sebino) ed oltre il 100% (Verbano). In Valle d’Aosta l’ultima neve si è sciolta da diversi giorni anche sulle vette elevate e da quasi un mese, anche oltre i 2500 metri di altitudine, le temperature si mantengono sopra lo zero con massime, che sfiorano i 19° (Saint Rhemy en Bosses, Gran San Bernardo, m. 2360). In aumento è la portata della Dora Baltea, mentre una leggera decrescita viene registrata dal torrente Lys (fonte: Centro Funzionale Regione Autonoma Valle d’Aosta). Negli scorsi 7 giorni, i flussi in alveo del fiume Po si sono pressoché dimezzati lungo tutta l’asta, scendendo ben al di sotto dei valori medi mensili (il deficit a Pontelagoscuro tocca il 37%) Netta riduzione delle portate fluviali si registra anche in Piemonte, dove il Tanaro segna -73%. In media col periodo è il quantitativo di riserve idriche, disponibili in Lombardia (mln. mc. 2267,4).

In Liguria sono decrescenti le altezze idrometriche dei fiumi Entella, Magra, Vara ed Argentina. In Veneto decrescono le portate dei fiumi Adige, Livenza e Brenta, mentre in aumento sono quelle di Muson dei Sassi e Bacchiglione. L’Emilia-Romagna, tra le regioni più colpite dagli eventi estremi, ha riportato frane, danni ed allagamenti principalmente tra le province di Modena e Reggio, dove si sono registrate cumulate orarie di poco inferiori ai 60 millimetri. La disomogeneità meteorologica della regione è testimoniata dal contrastante andamento idrometrico dei vari bacini fluviali, che alternano prodigiose impennate dei flussi (ad esempio il Savio, la cui portata media è aumentata in un giorno da mc/s 2,28 a mc/s 50,25) a decrescite repentine (Reno, ora a mc/s 1,92 o Taro, che scende a mc/s 0,66).

I dati idrometrici dell’Italia centrale mostrano una situazione sostanzialmente stabile, ma caratterizzata da un negativo “trend”, nonostante anche qui non siano mancati nubifragi e grandinate. In Toscana si assiste alla crescita della portata del fiume Arno, che attualmente risulta ampiamente superiore alla media dello scorso ventennio (+211%). Nelle Marche risultano in leggera decrescita le altezze dei fiumi, mentre gli invasi ricchi d’acqua (mln. mc. 53,81) hanno distribuito circa 1 milione di metri cubi per irrigare nelle due torride settimane scorse, confermandosi fondamentali per la sopravvivenza e la produttività delle campagne. In Umbria, l’unica notizia di rilievo è l’inarrestabile decrescita del livello del lago Trasimeno, che ad Isola Polvese ha toccato m. -1,40 cioè ben 91 centimetri sotto la media. Nel Lazio, dai dati forniti dalla Protezione Civile si evince una crescita dei livelli del fiume Aniene che, a causa della “bomba d’acqua” caduta in zona Setteville-Case rosse (mm. 52 in un’ora), è cresciuto di oltre 1 metro a ponte Mammolo. In aumento è la portata del Velino e, seppur in misura molto lieve, anche quella del Tevere. Piogge torrenziali si sono abbattute anche sui Castelli Romani e sui Colli Prenestini, dove in appena 2 ore le cumulate hanno sfiorato i 90 millimetri a Frascati e mm. 85 a San Cesareo, provocando disagi ed allagamenti. In Campania crescono le portate dei fiumi Garigliano, Volturno e Sele.

A Sud, al netto delle violente ma isolate grandinate, si aggrava, a causa del lungo periodo di stabilità atmosferica e delle temperature sahariane, la crisi idrica in molte regioni. In Basilicata, questa settimana, ammontano a mln. mc. 9,71 i volumi in uscita dalle dighe: rispetto allo scorso anno mancano all’appello mln. mc 42,55. In Puglia, il deficit sul 2024 è invece del 36,4% nella Capitanata, dove si contano mln. mc. 58,36 in meno. I volumi trattenuti ammontano a mln. mc. 101,88, meno di 1/3 del volume invasabile. Il serbatoio della diga di Occhito, con un bacino potenzialmente adatto a trattenere 250 milioni di metri cubi d’acqua, al netto del volume morto (40 Mln di mc), mantiene volumi utilizzabili per i vari scopi, pari a mln. mc. 36,81. In Sicilia, infine, nel mese di maggio la riduzione delle riserve idriche è stata pari a mln. mc. 7,17; ad inizio Giugno i volumi trattenuti dagli invasi siciliani ammontavano a mln. mc. 371,69 cioè il 53,1% di quelli autorizzati (fonte: Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia).

