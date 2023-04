Sbarchi, più 300%. Bernardelli: Ma non c’è al governo chi voleva chiudere i porti?

di Roberto Bernardelli – “Rispetto allo scorso anno i numeri degli arrivi in ​​Italia sono aumentati del 300%, c’è una grande crisi migratoria e attualmente nessuno a livello europeo la sta prendendo sul serio, non sentiamo dichiarazioni forti da Parigi o da Berlino” Queste le parole del presidente del gruppo Ppe Manfred Weber ad Agorà Rai 3, sull’emergenza migranti.

Che alcuni stati europei facciano i loro interessi lo sappiamo. Ma non capiamo che fine abbia fatto quel ministro che voleva chiudere i porti. Perché, ora che governa il centrodestra, qualcosa non ci torna.

Magari un po’ di sana politica estera, che non è andare in Polonia a portare solidarietà al confine ucraino quando si è ricordati in eterno per le magliette pro Putin o un mezzo Putin vale due Mattarella?! Eh beh…

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord