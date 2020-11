Sassoli: ci sono disperazione e miseria, subito cancellazione del debito

Cancellazione dei debiti accumulati dai governi per rispondere al Covid, Eurobond permanenti, nuovo Mes gestito direttamente dalle istituzioni europee e riforma dei trattati per eliminare il diritto di veto in tutti gli ambiti della politica dell’Unione. È questa la ricetta per uscire dalla crisi che il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, illustra in una intervista a ‘La Repubblica’. “Ci sono disperazione e miseria, iniziano ad aprirsi crepe sociali – dice Sassoli – quanto deciso fin è di estrema importanza e caratterizzerà l’Europa nei prossimi anni. Adesso però dobbiamo avviare una grande riforma per dare più governo e più sovranità all’Unione”. “È necessario – secondo il presidente Sassoli – rendere permanenti le emissioni di debito comune e creare un Tesoro a livello europeo. Abbiamo avuto un grande successo con i bond di Sure e avremo un grande successo con quelli del Recovery. È un modello da rendere definitivo. Con bond europei potremmo impegnare la Bce nel finanziamento della transizione ecologica, che è anche uno strumento della ripresa. Si tratta di un tema decisivo che potrebbe consolidare davvero l’Unione”.