Sardegna – Indagato il governatore Solinas

“Attendiamo di conoscere gli atti di indagine per poter fare le opportune valutazioni e fornire anche noi i nostri contributi per fare chiarezza sulle vicende”. Lo dice all’ANSA l’avvocato Salvatore Casula che con il collega Roberto Nati, difende il governatore della Sardegna, Christian Solinas, indagato dalla Procura di Cagliari per corruzione. “Al momento non abbiamo elementi”, spiega Casula che conferma il sequestro di telefoni e altri apparecchi elettronici del presidente della Regione e del suo consulente Christian Stevelli, indagato con lui da parte della Guardia di Finanza. Solinas e Stevelli sono iscritti nel registro insieme al direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, Bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e all’imprenditore Roberto Zedda su due filoni d’inchiesta. Uno riguarda la casa comprata da Solinas in via dei Tritoni, a due passi dal Poetto di Cagliari. L’altra vicenda, invece, si riferisce a una presunta espressione per la nomina di Raimondi al vertice dell’Enpi.