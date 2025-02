Sanità, realizzati solo il 21% di posti di terapia intensiva. Dove siamo?

“Nella Regione Sicilia – rispetto ai dati nazionali di programmazione di posti letto sia di terapia intensiva che sub-intensiva… a fronte di un totale di 720 posti letto di terapia intensiva programmati, ne sono stati effettivamente realizzati 151 unità (ossia il 21%), di cui solo 109 posti sono collaudati ed in uso, mentre a fronte di un totale di 350 posti letto di terapia semi o sub-intensiva programmati, ne sono stati realizzati 116 (ossia il 33%), di cui solo 78 posti sono; collaudati ed in uso”. E’ quanto emerge dalla deliberazione della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Regione Siciliana in merito alla gestione delle risorse del settore sanitario destinate al rafforzamento dell’area delle terapie dell’emergenza, da trasmettere all’Amministrazione regionale, agli Enti e alle Aziende ospedaliere, per la prosecuzione del controllo di gestione ex articolo 3 legge 14 gennaio 1994, numero 20 e l’adozione delle misure conseguenziali. Il documento è stato pubblicato sul sito della Corte dei conti. “Analogamente può affermarsi in merito agli interventi di adeguamento delle aree di pronto soccorso programmati a livello regionale, rispetto ai quali si evidenzia che a fronte di un totale di 24 interventi programmati, solo 8 sono gli interventi effettivamente realizzati (ossia il 33%), di cui 6 sono collaudati ed in uso”, scrive il presidente relatore Salvatore Pilato, che sollecita “adeguati approfondimenti sulle incongruenze riscontrate tra le spese rendicontate e gli interventi realizzati e/o da realizzare, nell’ambito del rapporto organizzativo tra l’assessorato regionale alla Salute e le Aziende del Servizio sanitario regionale, oggi soggetti attuatori degli interventi”.