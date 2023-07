SANITÀ PUBBLICA: NON GIOCHIAMO A RIMPALLARE LE COLPE MA RISOLVIAMO IL PROBLEMA

di Gigi Cabrino – Il botta e risposta tra PD e Fratelli d’Italia sulla sanità pubblica a Casale Monferrato non centra il nocciolo della questione.

Ha iniziato il PD casalese, riprendendo e rilanciando una iniziativa nazionale, chiedendo liste di attesa da paese civile e riassetto della sanità pubblica. Nessuno, in buona coscienza, può ammettere che la situazione denunciata dal PD non risponda alla realtà; liste di attesa lunghissime, mancanza di personale medico e sanitario, nuovi ospedali solo annunciati di cui non esiste nemmeno la bozza di un progetto.

Pronta la risposta dei Fratelli d’Italia casalesi che addossano tutte le colpe al quinquennio 2014/19 in cui la regione, e quindi la sanità, sono state guidate dal centrosinistra.

Ed è vero che in quel quinquennio sono state poste in essere misure drastiche per il rientro del debito.

Ma addossare tutte le colpe del disastro della sanità ad un solo quinquennio, che cambia a seconda del colore politico di chi denuncia dal momento che gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra si sono alternati a cicli quinquennali alla regione, è poco serio. Va bene, è il gioco delle parti che non potrà che intensificarsi con l’avvicinamento della scadenza elettorale del prossimo anno, ma assomiglia molto all’atteggiamento dei bambini ( e non solo….)che di fronte ad un problema si rinfacciano le colpe senza provare a porre rimedio. È colpa tua! No, tua!

La sanità pubblica da trent’anni riduce i trasferimenti alle regioni. Il Gimbe nel 2022 denunciava “un definanziamento che ha sottratto alla sanità pubblica circa 28 miliardi dal 2010 al 2019, cure essenziali non garantite a tutti, sprechi e la progressiva crescita di fondi integrativi per ammortizzare la spesa privata per la salute”.

E sono dati di un decennio su un processo che dura da almeno trent’anni

Chi si trova ad amministrare la sanità regionale si trova sempre meno fondi a disposizione, fa salti mortali tra debito e tagli fin che può e poi chi arriva dopo o “vince”il commissariamento per eccesso del debito o, se riesce ad evitarlo, è costretto a misurare draconiane ed impopolari.

E la riforma Calderoli sulla cosiddetta autonomia differenziata, che comunque non partirà, non tocca se non marginalmente il tema.

Sarebbe buona cosa ragionare senza rinfacciare colpe per un progetto comune, un primo passo sarebbe l’appoggio bipartisan alla proposta di legge del PD sul mantenimento dei fondi al SSN al 7,5% del PIL dell’anno precedente ( l’attuale manovra li riduce al 7%). Se almeno i parlamentari piemontesi di centrodestra la sostenessero dimostrerebbero che le lamentele del presidente Cirio sul tagli dei fondi statali non sono solo una questione di parte .

Certo, da parte nostra non possiamo che ricordare che la sanità piemontese non avrebbe i problemi attuali di bilancio se il Piemonte potessero contare sugli 8miliardi circa annui di residuo fiscale, tasse pagate dai piemontesi che non vengono investite in servizi ed infrastrutture per i piemontesi.