Sanità per tutti? Per niente. Anzi. Solo il 15% degli anziani riceve cure palliative

Sono oltre 300mila gli anziani che hanno bisogno di ricevere sollievo dalla sofferenza causata da malattie complesse, progressive e inguaribili. Nonostante la legge sancisca il diritto alle cure palliative, si riscontra una copertura insufficiente, anche se la necessità è destinata a crescere a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle patologie croniche, con una percentuale di accesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima attorno al 15%. Per riconoscere e misurare i bisogni di cure palliative nelle residenze per anziani e in ospedale, tradizionalmente non organizzati e sensibilizzati per fornire questo tipo di trattamenti, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) coordinerà, insieme alle principali società scientifiche, associazioni e fondazioni nell’ambito della geriatria, medicina interna, cure palliative e assistenza socio-sanitaria, la prima e più ampia indagine sullo stato delle cure palliative in ospedali e RSA.

La ricerca, che si svolgerà in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative dell’11 novembre, permetterà di scattare una fotografia istantanea della situazione in 144 RSA e 207 reparti ospedalieri distribuiti in tutta Italia, coinvolgendo oltre 3000 pazienti. “Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato che l’introduzione precoce, già nelle fasi iniziali delle malattie gravi e inguaribili, delle cure palliative, integrata anche con risposte ai bisogni psicologici e sociali dei pazienti, è associata a miglioramenti significativi nella capacità dell’anziano di affrontare la malattia, con un impatto positivo anche sul suo benessere globale e su quello di familiari e caregiver”, spiega Dario Leosco, coordinatore dell’indagine e presidente SIGG. “

Oltre ai benefici clinici e psicologici, l’adozione precoce delle cure palliative ha dimostrato di contribuire a una maggiore efficienza nell’impiego delle risorse sanitarie, riducendo i costi complessivi dei trattamenti e la durata dei ricoveri ospedalieri. In altre parole, le cure palliative precoci non solo migliorano la qualità della vita del paziente, ma contribuiscono anche a un sistema sanitario più sostenibile ed efficace”, sottolinea Graziano Onder, co-coordinatore dell’indagine e professore di Medicina e Cure Palliative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nonostante l’introduzione della Legge 38/2010 sancisca il diritto alle cure palliative in Italia, persiste ancora un gap significativo tra i bisogni dei pazienti e le risposte fornite dal Sistema Sanitario.