Sanità lombarda, segnali di crisi sempre più evidenti: chiude il servizio di odontoiatria a Cologno e Sesto San Giovanni

di Cassandra – Silenzio, silenzio totale. Parla solo l’opposizione in Regione Lombardia, che fa sapere come la sanità stia progressivamente per essere sempre meno presente e sempre meno accessibile come diritto per tutti.

«La decisione dell’Asst Nord Milano di dismettere il servizio di Odontoiatria a Cologno Monzese e Sesto San Giovanni è l’ennesima dimostrazione del modo in cui Regione Lombardia abbia deciso di abbandonare a sé stesso il servizio sanitario pubblico, e con esso tutti i cittadini che vi si rivolgevano”, denuncia il pentastellato Nicola Di Marco.

Ma che con l’avvento della presidenza Maroni e successive repliche del centrodestra, la sanità sia cambiata e non sempre in meglio, è un dato di fatto.

Le case di comunità? La sanità territoriale? Le liste d’attesa? Le visite specialistiche? I medici di famiglia?

La chiusura degli ambulatori odontoiatrici di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni deve interrogare tutti sul futuro della sanità lombarda e del Nord.