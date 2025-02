Sanità, l’appello degli Oss: Dateci voce, siamo tagliati fuori dal dibattito politico e dai media

Egregio Direttore,

Scrivo a nome dell’Associazione “Io Sono OSS” per porre l’attenzione su una questione di grande rilevanza che, purtroppo, viene frequentemente ignorata dalla stampa nazionale: il ruolo degli Operatori Socio Sanitari (OSS) all’interno del nostro sistema sanitario. Malgrado il contributo essenziale di questi professionisti alla cura e al benessere dei pazienti, raramente si riserva loro lo spazio che meriterebbero nei media e nei dibattiti pubblici.

La pandemia ha mostrato chiaramente l’importanza degli OSS, i quali sono stati in prima linea accanto ai pazienti, offrendo supporto e garantendo un’assistenza di qualità anche in condizioni estremamente difficili. Tuttavia, con il graduale ritorno alla normalità, l’attenzione verso le loro necessità e il loro impegno sembra essere tornata in secondo piano.

Gli OSS non sono fondamentali solo in tempi di emergenza, ma anche nella quotidianità della cura dei pazienti, dall’assistenza domiciliare alle strutture ospedaliere e residenziali. Eppure, il loro ruolo e le loro richieste per migliorare le condizioni di lavoro e i percorsi di formazione continuano a ricevere poca considerazione.

Pertanto, chiediamo alla stampa nazionale di dare finalmente voce agli OSS, raccontando le loro storie e le sfide che affrontano quotidianamente. La visibilità è un passo cruciale per ottenere il riconoscimento che queste figure meritano e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del loro lavoro. Dare luce al ruolo degli OSS significa valorizzare l’intero sistema di cura che ruota attorno a loro.

La ringraziamo per l’attenzione e ci rendiamo disponibili a ulteriori confronti per approfondire questo tema così importante.

Cordiali saluti,

Luca Gusperti

Presidente Nazionale

Associazione “Io Sono OSS”