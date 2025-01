Sanità in emergenza continua – Emorragia di medici e infermieri. C’è una soluzione, forse, ma non arriva dal Governo

“Dal 2019 al 2023 hanno scelto di lasciare il nostro Paese, decidendo di andare a lavorare all’estero, quasi 40mila medici, fra i quali più di 25mila specialisti. L’esodo di professionisti sanitari all’estero, attratti da proposte economiche spesso davvero allettanti, rischia concretamente, solo nei prossimi 3 anni, di farci perdere il 30% in più tra medici e infermieri, se non troviamo le contromisure per porre un freno a questo fenomeno”. Per questo l’Aisi (Associazione imprese sanitarie indipendenti), attraverso il suo direttore generale Giovanni Onesti, rivolge “un accorato appello al Governo, nella speranza che venga accolto, per chiedere, come ha già fatto l’Ordine dei medici di Roma alla Tavola rotonda organizzata dall’Aisi il 28 maggio, di eliminare il vincolo di incompatibilità (legge 412/1991) per i medici dipendenti del servizio sanitario pubblico, che oggi non consente loro di collaborare con strutture private al di fuori delle realtà ospedaliere”. “La fuga all’estero dei nostri professionisti sanitari italiani – afferma il Dg in una nota – rappresenta una piaga che va sanata prima possibile, senza indugi. Avere la possibilità di collaborare con strutture private, in particolar modo quelle della sanità privata accreditata, metterebbe nella condizione i medici di avere ulteriori legittimi incentivi economici, che consentirebbero loro di prendere difficilmente in considerazione le offerte, seppur allettanti, di Paesi stranieri”. “Per ricostruire un sistema sanitario solido ed efficiente – sottolinea Onesti – abbiamo bisogno, nel prossimo futuro, complice anche il costante invecchiamento della nostra popolazione, di un numero sempre più elevato di professionisti sanitari. In primis di medici sempre più specializzati. Non possiamo permetterci il lusso di formare le migliori professionalità d’Europa e poi di vedercele portar via da altri Paesi. Non possiamo perdere per strada eccellenze che rappresentano il perno, le fondamenta, per affrontare e vincere le nuove sfide che ci attendono, per una sanità sempre più a misura di paziente e di professionista”.

CASO INFERMIERI

“Vogliamo rendere più attrattiva questa importante professione non solo economicamente, ma anche con migliori prospettive di carriera. Un passo fondamentale in questa direzione è l’evoluzione della professione infermieristica verso le specializzazioni universitarie, per rispondere alle sfide del futuro e per garantire un’assistenza sanitaria sempre più qualificata ed efficiente”. Con queste parole, in un messaggio, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha aperto l’incontro ‘Sfide e opportunità della professione infermieristica’, organizzato ieri a Roma da Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) e Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane). Un confronto istituzionale e un’occasione per illustrare le potenzialità della professione, le criticità persistenti e il ruolo cruciale rappresentato dalla formazione universitaria negli sviluppi futuri del sistema salute. L’iniziativa si è posta come momento di analisi e raccordo tra ciò che chiedono i giovani per il proprio futuro e le risposte che può dare loro la professione infermieristica come scelta di vita. Oggi – è stato ribadito – la carenza di infermieri in Italia è di almeno 65.000 unità, secondo la Corte dei conti, ma nei prossimi 10 anni usciranno dalla professione per raggiunti limiti di età, rispetto al decennio precedente, almeno il quadruplo dei professionisti. L’Italia è il Paese Ocse con meno infermieri per 1.000 abitanti, 6,4 contro una media europea di 9,5, e il nostro Paese è fanalino di coda (sempre nel’Ocse) per laureati in infermieristica ogni 100.000 abitanti: solo 17 contro una media di 48. Senza un intervento strutturale in grado di ridare attrattività alla professione e di riequilibrare gli organici – è l’allarme lanciato – la carenza non resta più un problema della professione, ma diventa del Paese e dei cittadini, perché senza infermieri non c’è futuro. Senza infermieri non c’è salute e non c’è assistenza per una popolazione sempre più anziana, fragile e sola.