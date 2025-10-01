Sanità, due miliardi in più non sono niente…

Sanità, punto e a capo… “L’annuncio dei 2 miliardi di euro aggiuntivi per la Sanità nella manovra 2026 – dichiara il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano – sembrerebbero non rappresentare la svolta che molti auspicavano. Si tratta, purtroppo, di fondi in gran parte già destinati a coprire spese vincolate e obbligatorie, come la prosecuzione di progetti avviati con il PNRR o altre iniziative già programmate. Risorse che non lasciano spazio a interventi realmente mirati al rafforzamento del sistema sanitario pubblico. Alla fine, solo una quota residuale – stimata intorno ai 500 milioni – sarà potenzialmente disponibile per il personale, ma non per aumenti strutturali o assunzioni. Si parla ancora una volta di compensi per attività aggiuntive, un metodo già sperimentato in passato che non risolve i problemi alla radice”.

E se è Ugl a denunciarlo, vuol dire che la misura è colma. Si tratta insomma ancora una volta di soluzioni tampone, di non affrontare la carenza di organici, gli stipendi non competitivi per medici, infermieri, OSS e di tutto il personale sanitario.

Altrettanto si può dire per il comparto privato. “Gli stipendi italiani restano tra i più bassi d’Europa e manca completamente una visione strategica. Servono investimenti veri e duraturi, serve una programmazione nazionale seria, e soprattutto serve rispetto per chi ogni giorno garantisce con professionalità e sacrificio un servizio essenziale per tutti i cittadini”.

Infine, dove sono i Lep, dove si verifica e come che i livelli essenziali di assistenza, aggiungiamo noi, vengano rispettati? Dove vanno le risorse delle tasse destinate alla sanità e da quali regioni verso quali territori? Perché chi non sa amministrare la sanità non va a casa?