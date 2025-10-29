Sanità, Bernardelli: Giusto il richiamo di Mattarella, ma la soluzione è la macroregione

di Roberto Bernardelli – Il presidente Mattarella l’altro giorno ha avvisato i naviganti, La salute è un diritto, oggi ci sono troppi impedimenti perché sia garantito da Nord a Sud equamente.

Come venirne fuori però non è solo un problema di soldi, ma di organizzazione e forma dello Stato. E finché non si pone l’attenzione sulla priorità di un cambio di passo, di riforma dello Stato, saremo sempre qui a dire che i soldi non bastano mai, che i prezzi dei farmaci sono sempre inaccessibli, che le liste d’attesa sono irriformabili e inarrivabili.

Esistono due Italie. Una che paga le tasse, un’altra che le paga ma fino ad un certo punto. Dal calderone di quello che si versa si pesca per garantire i servizi ai cittadini. Scuola, strade, trasporti pubblici, cura della salute, pensioni.

Ora, anche senza riportare eloquenti tabelle della Cgia di Mestre o di Itinerari previdenziali, laddove si vede con semplice e immediata chiarezza chi dà e chi no, o dà di meno, qual è la strada? Chiedere ancora di più a chi già dà o allineare le due Italie? Cosa si è fatto per bonificare il sommerso? O stanare milioni di over 35 che dichiarano zero euro al fisco?

Come il nostro saggio capo dello Stato, Sergio Mattarella, indica il problema alle forze politiche, così noi abbiamo il dovere di proporre soluzioni.

Tutti lo sanno che si chiama federalismo fiscale, fermo a decreti attuativi da immemore tempo. Si chiama autonomia, sparita dalle priorità in calendario. Si chiama organizzazione macroregionale del Paese. Responsabilità di spesa. Se non passiamo da questa necessaria riforma per stanare i responsabili dello spreco, del non vedere dove si spende male, dove i fondi si perdono senza un riscontro, ogni anno il presidente dirà che ci sono ostacoli, ogni anno i sindacati diranno che non si fa nulla per trattenere l’esodo dal servizio sanitario nazionale.

Che il Servizio sanitario nazionale sia a rischio lo vediamo tutti. Ma nessuno in Parlamento vuole ragionare sulla soluzione. Il massimo che si legge è che i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, vogliono dividere in due il Paese. E allora, ci dicano quando le regioni che sono più indietro, pensano di poter offrire, a fronte dei trasferimenti che ricevono, quando appunto pensano di avere amministratori in grado di offrire il diritto alla salute per i propri cittadini. Il Nord non può pagare due volte.

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord

Credit foto Quirinale