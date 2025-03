Sanchez: Vera minaccia è l’estrema destra internazionale. Migranti che lavorano? Preoccupato di più per oligarchi e dazi

La vera minaccia per l’Unione europea e per la Spagna non e’ l’immigrazione, ma l’estrema destra internazionale “che lavora dall’esterno per distruggere l’Europa dall’interno e la cui succursale in Spagna e’ Vox”. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Congresso dei deputati in risposta al leader del partito sovranista, Santiago Abascal, che lo ha accusato di “imporre” in Spagna un modello migratorio che prevede “la sharia e l’islamizzazione della Spagna”. A

bascal ha poi attaccato Sanchez per il decreto sulla distribuzione dei minori migranti non accompagnati che genera “insicurezza e rovina, tranne che in Catalogna e nei Paesi Baschi”. “I problemi non si ripartiscono, si risolvono rimpatriando gli immigrati e i menas (minori non accompagnati)”. Sanchez ha replicato ad Abascal rimproverandogli “l’odio che emana” e ha sottolineato che la “minaccia per la Spagna e l’Europa non sono gli immigrati che lavorano, ma gli oligarchi che lavorano per distruggere gli interessi della Spagna e dell’Europa”, “o i dazi sulle campagne di cui lei tace” (in riferimento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump).