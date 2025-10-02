San Siro, il populismo includente della Lega. Patto Nord: Lo stadio, le Olimpiadi e le strade che non ci sono…

“La debolezza della Giunta Sala va di pari passo con l’irresponsabilità della Lega. L’atteggiamento tenuto dalla ‘Salvini Premier’ sullo stadio di San Siro è stato inconcludente e distruttivo: si è trincerata dietro un rosario di emendamenti per lavarsi la coscienza, lasciando che altri, con una scelta non facile, facessero il bene della città. A chi grida al tradimento, tanto per farsi notare, Patto per il Nord chiede maggiore serietà”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“L’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 in uno stadio simbolo di fallimento amministrativo – continua la nota – avrebbe rappresentato una figuraccia non solo per Milano, ma per l’intero Paese. Piuttosto che sprecare energie in polemiche interne, invitiamo i politici milanesi della ‘Salvini Premier’ a pungolare il proprio segretario di partito e ministro delle Infrastrutture affinché si preoccupi finalmente dei collegamenti essenziali per le aree olimpiche, come la strada statale 36, chiusa ancora una volta domenica per uno smottamento di roccia che solo per un soffio non si è trasformato in tragedia”.