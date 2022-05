San Giorgio Monferrato, passa la mozione di Grande Nord sull’autonomia. Cabrino: Altri Comuni seguano questa strada

di Gigi Cabrino – Dopo l’approvazione unanime da parte Consiglio comunale di San Giorgio Monferrato nella seduta del 24maggio della mozione a sostegno del percorso di autonomia intrapreso dalla Regione Piemonte a dicembre 2019 e al momento fermo, intendo ringraziare il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in tutte le sue componenti.

Il fatto che da parte del Consiglio ci sia stato voto unanime dopo le votazioni sul bilancio consuntivo su cui si è discusso e ci si è divisi come nella normale dialettica amministrativa e politica, è la prova che l’autonomia non è questione di schieramento, partito o altro ma è questione di Territorio, quel Territorio che, con tutti i nostri limiti e difficoltà cerchiamo di servire, difendere e valorizzare.

L’auspicio è che altri comuni ci seguano chiedendo che il cammino dell’ autonomia della Regione possa riprendere e proseguire spedito.

Come Grande Nord siamo a disposizione per suggerimenti e confronti con tutti.

Forse è proprio vero che la strada per l’autonomia passa dai piccoli comuni.