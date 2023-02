San Giorgio Monferrato, il Comune e i Carabinieri per contrastare le truffe

Nei locali comunali di San Giorgio i Carabinieri della stazione di Rosignano hanno incontrato la popolazione per confrontarsi ed informare sulle tecniche e metodi subdoli che malintenzionati truffatori utilizzano per circuire la popolazione , in particolare gli anziani.

Sono molti i tentativi di ingresso nelle abitazioni dei cittadini anziani da parte di falsi addetti delle Poste, di aziende elettriche etc…. I militari dell’Arma , nel contesto di una campagna informativa messa in atto sul territorio, hanno illustrato quali sono i metodi utilizzati da questi truffatori, come riconoscerli e come proteggere le proprie abitazioni ed i propri cari.

Gigi Cabrino – consigliere comunale di San Giorgio Monferrato.