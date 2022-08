Salvini: “Troppe chiacchiere sul Ponte”. Rizzi (Grande Nord): Perché, sull’autonomia no, Matteo?

di Monica Rizzi – Sorprende ma neanche più di tanto, il leader del partito nazionalista Salvini Premier (un tempo…). Matteo Salvini infatti afferma che sul ponte sullo Stretto di Messina ci sono stati “troppi anni di chiacchiere, ora bisogna partire con i lavori, il ponte sullo Stretto non solo unire l’Italia all’Europa, sono posti di lavoro, non avere il ponte costa ai siciliani 5 miliardi l’anno, servono ferrovie all’altezza, certo, ma senza il ponte lo sviluppo non sarà mai garantito”. Così il leader populista a margine di un evento elettorale a Messina.

Ma va? E sull’autonomia? D’altra parte l’altro giorno la premessa era stata che l’obiettivo imprtante sarebbe raddoppiare gli eletti in Calabria. In fin dei conti, sapendo che Fratelli d”Italia incasserà più eletti della Salvini P. al Nord, ci si consola con qualche parlamentare in più sulla Sila.

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord