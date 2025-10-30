Salvini si sente al di sopra della Corte dei Conti. “Il Ponte va avanti comunque”

“La Corte dei Conti ha deciso di sottoporre la valutazione alla sezione centrale di controllo. E’ una scelta che non modifica il termine previsto per la determinazione sulla registrazione fissato per il 7 novembre”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera, rispondendo ad un’interrogazione sul Ponte sullo Stretto. E aggiunge: “Se avessimo adottato le sue politiche del no, non avremmo l’autostrada del Sole e l’alta velocità e andremo in giro a cavallo. Fortunatamente i nostri genitori hanno avuto un altro approccio”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini rispondendo al question time alla Camera a una interrogazione di Angelo Bonelli di Avs sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Il Ponte farà risparmiare, secondo i tecnici, non la politica, tempo, denaro e salute: 200mila tonnellate di Co2 in meno all’anno, 6mila veicoli al giorno che attraverseranno lo Stretto in pochi minuti invece che in ore”, ha aggiunto Salvini: “Nessuna violazione, nessun ritiro della delibera Cipess: il mio impegno di farlo questo Ponte, dopo 160 anni di tentativi e di progetti, e farlo bene”.