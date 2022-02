Salvini promette ancora l’autonomia. Bernardelli: Come il taglio delle accise

di Roberto Bernardelli – “Nel primo consiglio dei ministri cancellerò tutte le accise… Entro 15 giorni facciamo l’autonomia”.

Era il 2018. Ed era il 2017 quando ci fu il referendum sull’autonomia in Lombardia e Veneto.

Ora Matteo Salvini ci dice che forse entro la fine della legislatura arriverà l’autonomia.

Ci faccia il piacere…. Per lui bastano i sondaggi. In un anno e mezzo ha dimezzato i consensi, Fratelli d’Italia lo ha sorpassato. I sondaggi sulla gestione della partita sul Quirinale lo bocciano. La gente non gli crede più. Ci vuole tempo per aprire gli occhi.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord