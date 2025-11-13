“Salvini prenda distanze da Vannacci su fascismo”

“Quelle di Vannacci su Mussolini, il fascismo e le leggi razziali non erano parole in libertà, tanto è vero che l’ex generale è ritornato pure oggi sull’argomento. Siccome Vannacci è il vicesegretario della ‘Salvini Premier’, le sue tesi revisioniste impegnano tutto il partito. Se Salvini non ne prende le distanze, vuol dire che anche lui la pensa così”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Mentre la ‘Salvini Premier’ si attarda su questioni di 100 anni fa – continua la nota – Patto per il Nord sta elaborando una serie di proposte concrete che offriremo a tutti i leader e le forze politiche che saranno presenti al nostro Congresso di questo fine settimana, come la perequazione retributiva territoriale (PRT), un meccanismo tecnico di adeguamento delle retribuzioni al costo reale della vita e alla produttività dei territori, ispirato ai modelli già applicati con successo in Svizzera e negli Stati Uniti. In Svizzera, ad esempio, i salari minimi sono differenziati per Cantone, variando in funzione del potere d’acquisto e del costo della vita. Così vogliamo che avvenga anche nelle Regioni italiane”.