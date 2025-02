Salvini Premier verso congresso. Non cambierà nulla. Fedriga rielegge già il Capitano

Non ci saranno sorprese, come previsto, Salvini succederà a se stesso. “Nel partito ognuno ha la sua fisionomia, non siamo replicanti di Salvini o Fedriga, ci confrontiamo e poi il segretario fa sintesi”.

A dirlo, in un’intervista a La Repubblica, e’ il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ed esponente della Lega. “Il candidato sara’ unico: Salvini. Non mi formalizzerei sull’esito perche’ sara’ un congresso programmatico e Salvini gode del consenso dell’intero movimento. La parte del programma con l’autonomia differenziata, avra’ un ruolo rilevante”, riprende Fedriga, parlando del congresso della Lega. A proposito della sentenza della Consulta sull’autonomia, commenta: “Sono correzioni che non colpiscono l’impianto, ma le tempistiche dell’attuazione ci auguriamo siano rapide”.

“Chiedo alla maggioranza di centrodestra di riflettere – aggiunge sul Terzo mandato per i governatori – non si tratta della contingenza del momento. E’ un principio per l’oggi e per il domani che deve passare. E’ giusto con una legge limitare la volonta’ popolare? La mia risposta e’ no”. “Sono a favore dello spostamento delle elezioni regionali alla primavera 2026, come gia’ per il rinnovo dei Comuni al voto”, dice ancora sull’ipotesi di uno slittamento delle prossime elezioni regionali al 2026. E Luca Zaia? “E’ un valore aggiunto per il Veneto, che noi leghisti non tralasceremo di certo”, risponde Fedriga.