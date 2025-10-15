Salvini Premier sempre più marginale. Patto per il Nord: Momento di scelte coraggiose, o restare nel partito in declino o mettersi in gioco per il Nord

“La ‘Salvini Premier’ è sempre più marginale. In Toscana non ha eletto neppure un candidato leghista perché l’unico che entra in Consiglio regionale è un vannacciano. Nel giro di 5 anni, la Lega ha perso in Toscana 300mila voti ed ha dimezzato i voti rispetto alle europee dell’anno scorso. Un trend ormai chiarissimo: Salvini ha spostato il suo baricentro al Sud e questi sono i risultati nelle Regioni centro-settentrionali: prima nelle Marche e ora in Toscana”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Il declino della Salvini Premier al Nord è inarrestabile – continua la nota – perché è un partito che non parla più ai territori, perché privilegia l’assistenzialismo all’impresa, il centralismo all’autonomia. Patto per il Nord è nato proprio per restituire ai cittadini delle Regioni settentrionali la prospettiva realistica di un federalismo maturo, capace di coniugare giustizia e solidarietà, efficacia ed efficienza, fermando il flusso di denaro che Roma preleva al Nord senza più restituirlo in alcuna forma. Lo diciamo ai nostri vecchi compagni di viaggio, è il momento delle scelte coraggiose: o rimanere nella Salvini Premier, per scomparire poco alla volta, o avere un sussulto di dignità e mettersi in gioco per il bene del Nord”.