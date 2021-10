Salvini, perché non parli mai del residuo fiscale, la vera patrimoniale sul Nord?

di Monica Rizzi – Vogliamo credere che Mario Draghi sia più onesto intellettualmente e sincero quando afferma che il catasto non porterà nuove tasse. Salvini sostiene sia una nuova patrimoniale. Si chiariscano in Consiglio dei ministri.

La domanda vera non è se il catasto di Draghi, che è prossimo al Quirinale, sarà un salasso. Perché alienarsi subito la fiducia dei cittadini di cui potrebbe diventare presidente? Il quesito è a Salvini: ma perché non parli mai del residuo fiscale, che è la vera patrimoniale sui contribuenti del Nord? Perché mai un cenno sui 120 miliardi che il Nord versa in più rispetto a quanto riceve in cambio?

Partiamo da qui. Poi parleremo anche dei mattoni.

Monica Rizzi, Responsabile organizzativo nazionale Grande Nord