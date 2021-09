Salvini: Non torno indietro, la Lega è italiana, non è più Nord. Bernardelli: Ci fai un favore

di Roberto Bernardelli – Aveva già detto tempo fa in Campania che lui era lì non per fare gli interessi del Nord. Lo abbiamo capito bene. Salvini ha altri interessi, il voto del Sud. Se lo vada a prendere. Leggete le sue ultime dichiarazioni: “Se qualcuno pensa che la Lega debba tornare ad occuparsi solo di pezzi di Paese… No, io la campagna elettorale la chiudo a Catanzaro. Le sfide che ci attendono non possiamo affrontarle da soli da Milano o da Torino. Mi rifiuto di pensarlo… La Lega prende il 50% dei voti al Nord, e va bene, ma vincere le elezioni in Calabria è una gioia. Non tornerò mai indietro da quel punto di vista lì”. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, circa le analisi sulla voglia di un pezzo di Lega di tornare alle origini e ala Lega Nord.

Caro Salvini, il punto è che del Nord non ti importa poi più molto. Tolti in fretta gli abiti della questione settentrionale, rincorrendo Calabria, Campania, Sicilia… ti facciamo tanti auguri. In politica gli spazi lasciati vuoti prima o poi vengono riempiti. Il problema è che le Italie sono due, anzi, tre. Il nazionalismo ha sempre fallito. La politica del consenso costruita solo attraverso i social alla fine finisce. Ti resterà il Sud, o meglio, quello che ti lasceranno del Sud. Dove già altri partiti sono nati e hanno il loro naturale bacino elettorale. Ciaone.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord