Salvini non ne vuole sapere del modello bavarese. La sua Lega non è mai stata federalista

Era stato atteso dai media il consiglio federale della Lega di ieri a Milano. Atteso dai media ma non dall’opinione pubblica che deve fare i conti con l’età pensionabile che slitta sempre più in là, con fumosi tagli alle tasse che non ci sono, in realtà, con l’inflazione che asciuga le buste paga del Nord, con la sanità che ti mette in lista e speri di arrivare alla visita, prima o poi.

Il problema di Salvini è negare l’evidenza, dire che con Vannacci va tutto bene, che con Zaia va tutto benissimo, e che con FdI meglio ancora anche sono ormai curatori fallimentari della fu Lega e il territorio ora è loro e lo sarà ancora di più dal prossimo voto di novembre.

Il governatore uscente veneto aveva manifestato qualche idea sul differenziare una Lega alla Bavarese, un poì di qui e un po’ di là, una Lega delle origini attenta ai bisogni del Nord e un’altra invece ortodossa al nazionalismo che piace al segretario e che ha fatto prima la fortuna e poi la sfortuna del partito.

Ma quel segretario preferisce ribadire che di Lega ce n’è solo una. La sua. La sintesi di Patto per il Nord è perfetta.

“Siamo stati facili profeti. L’ipotesi di un modello federalista di partito, sulla stregua di quello Csu-Cdu in Germania, evocato da Zaia, è totalmente incompatibile col modello di partito nazionale e nazionalista dell’attuale Lega. Infatti Salvini l’ha affossato sul nascere, scartando la divisione della Lega in due contenitori, uno più radicato al Nord e uno al Centro-Sud. Chi ha chiesto più federalismo ha avuto indietro più centralismo”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Come partito territoriale del Nord – continua la nota – c’è solo Patto per il Nord. Ormai c’è una rottura totale nella dirigenza della Lega ma Salvini continua a far finta che va tutto bene. I vicesegretari di partito disertano i consigli federali e si creano una corrente interna ostile; i presidenti di Regione richiedono più autonomia ma vengono totalmente ignorati; i militanti vogliono di parlare dei problemi del Nord, ma Salvini fa accordi con Cuffaro in Sicilia e si occupa solo del Ponte di Messina. La leadership di Salvini è debolissima, sia nel Governo sia nel suo partito. Non resta che prenderne atto”