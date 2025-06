Salvini? “Il capotreno che non vorresti mai incontrare”

“Salvini ormai non conta più niente. E lo sanno anche dentro il governo, visto che Giorgia Meloni ha provato a dialogare con Azione in Senato pur di non rivolgersi alla Lega”. Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico. “Salvini – prosegue – è sempre più un ministro senza risultati e senza alleati. Ha tentato il colpo di teatro con l’emendamento sul terzo mandato. È finita come prevedibile: bocciato. Un po’ come ogni sua proposta dal giorno in cui ha messo piede al governo. La verità è che Salvini non conta nulla. È il capotreno che nessuno segue, è il treno in ritardo che tutti evitano. Ha dovuto rinunciare ai suoi cavalli di battaglia: l’autonomia differenziata, l’abolizione della Legge Fornero, il terzo mandato. È il ministro dei trasporti ma di trasportato c’è solo lui, a fatica, dalla pazienza degli italiani e persino del Governo. L’unico dato certo è che sarà ricordato come il ministro dei disagi di milioni di pendolari”.