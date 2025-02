Salvini felice delle nuove adesioni in Campania, si preoccupa di Patto per il Nord…

Il segretario della Lega Matteo Salvini “sottolinea la grande voglia di partecipazione, confermata dai grandi eventi allo studio in preparazione del congresso federale, e i numeri in crescita con nuove adesioni dalla Campania (dove la Lega è diventata primo gruppo di centrodestra in consiglio regionale), al Veneto”, riferisce una nota della Lega al termine del Consiglio Federale. Che tra le altre cose ha votato una delibera per rendere incompatibile con l’iscrizione alla Lega l’adesione al “Patto per il Nord” di Paolo Grimoldi: “È giusto, per rispetto dei militanti, allontanare chi aderisce a realtà che insultano e denigrano sindaci, governatori e ministri della Lega” aggiunge Salvini”.

“Chi è militante della Lega non può aderire ad associazioni politiche che insultano e criticano il partito. Lo ha stabilito il Consiglio Federale, decretando l’incompatibilità con l’iscrizione a una realtà fondata da ex leghisti che attaccano pesantemente gli attuali vertici, compresi governatori e ministri. È una decisione in linea con quanto successo in passato con Flavio Tosi, che creò una associazione politica parallela prima di essere espulso”. Così una nota della Lega.

Nel partito, infine, tutti ribadiscono gratitudine per Umberto Bossi che – afferma Salvini – “fa parte della Lega di ieri, di oggi e di domani”. Incredibile….