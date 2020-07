Salvini a processo per Open Arms. Accusato di sequestro plurimo di persona aggravato e abuso di atti di ufficio

L’Aula del Senato ha autorizzato ieri il processo all’ex ministro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. I favorevoli all’autorizzazione sono stati 149 , i contrari 141.

Matteo Salvini dovrà quindi affrontare il processo per avere impedito per giorni lo sbarco dei migranti dalla nave della Ong Open arms. L’ex ministro è accusato di “sequestro plurimo di persona aggravato” e di “abuso di atti di ufficio”. Una situazione simile a quella della nave Gregoretti, per la quale il Senato ha concesso l’autorizzazione a procedere lo scorso febbraio. In quel caso, però, si trattava di una nave della Guardia costiera, tenuta bloccata per giorni al porto di Augusta senza che potessero sbarcare gli oltre 130 migranti che erano a bordo.