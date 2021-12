Sale il disagio sociale, e i prezzi si scaldano sempre di più

Sale a ottobre il Misery index di Confcommercio, che misura il disagio sociale, e che si e’ attestato su un valore stimato di 16,9, in aumento di tre decimi di punto su settembre. L’indicatore spiega auna nota, “anche nella formulazione attuale, che sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell’impossibilita’ di enucleare il numero di scoraggiati e sottoccupati, si conferma su livelli storicamente elevati”. A fronte di una graduale “normalizzazione” del mercato del lavoro, negli ultimi mesi si e’ assistito ad una decisa e progressiva ripresa del processo inflazionistico, in una sorta di staffetta tra le due componenti macroeconomiche del disagio sociale. Le tensioni, pur riguardando ancora in misura molto accentuata gli energetici, cominciano ad interessare in misura piu’ significativa altri segmenti del consumo. Il permanere e l’ampliarsi del fenomeno rappresenta, allo stato attuale, una delle principali incognite sulle possibilita’ di crescita dell’economia e dell’occupazione nel 2022.