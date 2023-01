Saldi tiepidi? Pesa incertezza sul futuro

“La previsione di un aggravamento della situazione economica del Paese nei prossimi mesi sta avendo un impatto sostanziale sui comportamenti di acquisto e di consumo degli italiani. Solo un italiano su tre, infatti, approfitterà degli sconti invernali di inizio gennaio. I cittadini hanno una grande paura del futuro e il clima sociale sta peggiorando a causa dell’economia, della guerra e dell’inflazione”, così in una nota il Commissario Straordinario di Udicon, Martina Donini.

“Carovita e crisi energetica stanno modificando repentinamente il sentiment dei consumatori e tutto questo sta mettendo a serio repentaglio la tenuta del potere di acquisto delle famiglie. Gli effetti di questi stravolgimenti si stanno ripercuotendo inevitabilmente anche sui saldi di inizio anno: passate le feste gli italiani preferiscono destinare i risparmi non più per acquisti di beni superflui, ma per vacanze ed esperienze emozionali soprattutto in Italia, nelle città d’arte e destinazioni montane, così come dimostrato dai dati sul turismo di fine anno pubblicati da Assoturismo”, continua Donini.

“Il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi con i rincari di benzina, assicurazioni, trasporti pubblici, PayTv e autostrade. Ci auguriamo un’inversione di tendenza che possa migliorare il clima di fiducia dei consumatori italiani e fargli affrontare i prossimi mesi con maggiore ottimismo”, conclude Donini.