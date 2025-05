Salari, l’Istat fissa il punto: non crescono, la produttività resta bassa…

Il rapporto Istat 2025 è da scandagliare a fondo. Uno dei tanti aspetti affrontati è quello dei salari, che come sappiamo, sono erosi dall’inflazione e dal peso delle tasse. Ma non solo. Il tema è strettamente connesso anche alla produttività. Il dato nazionale diche che “Nel 2024 si è avuto un parziale recupero dei salari dagli effetti del rialzo dell’inflazione del biennio precedente. Tuttavia, a confronto con il 2004, la produttività per occupato è diminuita e i redditi da lavoro per occupato stimati (…) risultavano inferiori, in termini reali, del 7,3 per cento (-5,8 per cento nel caso dei dipendenti), anche se in forte recupero rispetto al 2014, l’anno di uscita dalla Grande recessione. In direzione opposta, nello stesso periodo gli occupati sono cresciuti del 7,6 per cento, da 22,3 a 24,0 milioni”.

Ma si tratta di lavoro che non è legato alla produttività, agli investimenti. E’ lavoro di un’economia spesso dei servizi dove tutto è fermo o statico. E’ una foto del Paese immobile, o rallentato dal sistema centralista.

Aggiunge ancora il rapporto che “Il reddito è diminuito in tutte le classi di età, mantenendo però un profilo crescente durante l’età attiva e, per la crescita del peso delle coorti meno giovani, per l’insieme dei lavoratori è diminuito meno che nelle singole classi di età. Il tasso

di occupazione è sceso tra i più giovani, ma è aumentato molto dai 50 anni in su. Quelli che non vanno in pensione. Sul versante dei redditi, gli individui che nel 2024 avevano 60 anni e oltre beneficiano di un reddito equivalente superiore ai loro omologhi

del 2004, oltre che del 2014, mentre per quelli che avevano tra 50 e 59 anni il reddito equivalente resta inferiore rispetto ai 50-59enni del 2004”. E’ il reddito legato ad anni di lavoro, di anzianità, e i dati ci dicono che le buste paga non riescono a tenere il passo col costo della vita. Ma non solo… Si è pagati di meno.