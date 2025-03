Salari, Italia vergogna del G20. Ultimi da pecora nera

I salari reali in Italia hanno avuto una perdita dell’8,7% rispetto al 2008, la maggiore tra le economie avanzate. E’ quanto riporta il Rapporto mondiale sui salari reali pubblicato oggi dall’Ilo, l’organizzazione internazionale del lavoro. In Italia la perdita del potere d’acquisto e’ stata particolarmente significativa a seguito della crisi finanziaria mondiale del periodo 2009-2012. Nel dettaglio, si legge nel Rapporto, tra i paesi a economia avanzata del G20, le perdite di salario reale sono state dell’8,7 per cento in Italia, del 6,3 per cento in Giappone, del 4,5 per cento in Spagna e del 2,5 per cento nel Regno Unito. Per contro, la Repubblica di Corea si distingue per aver registrato un aumento salariale complessivo del 20 per cento tra il 2008 e il 2024.

A subire la perdita maggiore del potere d’acquisto sono stati i lavoratori a basso reddito poiché sono quelli che spendono la parte più consistente del loro salario in beni e servizi di prima necessità come l’alloggio, l’energia e i beni alimentari. Lo sottolinea l’Ilo nel suo Rapporto. “Il lavoratori a basso reddito – si legge – sono i più colpiti dall’impatto dell’inflazione sui beni di prima necessità. Per questi lavoratori un adeguamento dei salari solo sulla base dell’Ipc generale, le cui variazioni sono state meno severe rispetto agli altri due indici, comporta una perdita di potere d’acquisto. Nel caso dell’Italia dove non esiste un salario minimo legale, prosegue l’Ilo, i salari vengono fissati attraverso la contrattazione collettiva. Le retribuzioni orarie nominali calcolate su una media dei Ccnl negli ultimi 10 anni sono aumentate del 15%. I termini reali le retribuzioni hanno subito una perdita del 5% e prodotto un calo del potere d’acquisto dei lavoratori”.