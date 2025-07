Sala non lascia e si difende: Le mie mani sono pulite

“Se la maggioranza che mi sostiene c’e’ coraggiosamente io ci sono. Con tutta la passione la voglia l’amore per milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in consiglio comunale. “Ho pensato seriamente alla possibilita’ di non andare avanti. Se trovo ancora la motivazione non e’ per mia ambizione ma per l’insegnamento che ho ricevuto da mio padre: fai quello che vuoi nella vita, ma ricordati che io ti guardero’ e vorro’ essere certo che starai facendo il tuo dovere fino in fondo. E oggi sono piu’ che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo e a proseguire con l’incarico che i milanesi ci hanno affidato”. “Politica e giustizia devono occuparsi di ambiti diversi. La nostra risposta – ha affermato – a quello che sta succedendo deve essere politica, con l’obiettivo di migliorare la vita di chi ha piu’ difficolta’. Sono tanti i fronti su cui politica milanese deve agire. Dobbiamo far si’ che i prossimi sviluppi urbanistici abbiano maggior attenzione per servizi pubblici, operare sul piano straordinario casa e appartamenti sfitti, anche della Regione, migliorare il Tpl”. “Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l’interesse dei cittadini. In tutto ciò che ho compiuto nel mio mestiere di sindaco non esiste nessuna azione a mio personale vantaggio: le mie mani sono pulite”.ù qui la diretta: https://www.youtube.com/live/_rtljD3w4Xc?si=haOnpmpx3yX6KmlL