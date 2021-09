Sala: Milano: Sala, io dai partiti ricevo zero euro

“Fare i conti in tasca agli altri e’ sempre un problema ed e’ anche sgradevole. Io non voglio commentare la questione soldi in se’, ma quello che posso dire e’ che io dai partiti ricevo la somma di euro zero”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commentando l’audio del suo sfidante, il candidato del centrodestra Luca Bernardo, in cui minacciava di lasciare la corsa alle comunali se non avesse avuto il sostegno economico dei partiti per la campagna elettorale. “Non ho chiesto e non ho ricevuto, diciamo che godo di tanta stima e quindi ho amici e conoscenti che in trasparenza aiutano nella campagna – ha aggiunto a margine della cerimonia di ringraziamento dei volontari della protezione civile della Citta’ metropolitana di Milano che hanno lavorato durante l’emergenza Covid – Pero’ l’ho fatto volontariamente, perche’ credo che l’indipendenza passi anche attraverso quello. Io non chiedo soldi ai partiti”.