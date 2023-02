Sala, l’autonomia del governo non è l’autonomia del Comuni

Quello sull’autonomia differenziata, per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è “un dibattito surreale, improvvisato e da campagna elettorale”. “Non c’è nulla dietro questa ipotesi – attacca a margine di una conferenza stampa organizzata dal Pd al Palazzo delle Stelline – quindi non capisco perché non aiutino i comuni che hanno lo scopo di amministrare il

bene dei cittadini”. “Ogni tanto c’è il dibattito ‘Milano dà d più o prende di più’ al bilancio – non c’è dubbio che dà di più, ma quando abbiamo bisogno si girano un po’ tutti dall’altra parte”. Il problema più grosso a Milano, lo ribadisce, si chiama trasporto pubblico, fronte su cui “noi stiamo facendo una transizione importante” e per questo “abbiamo bisogno: questa è la mia frustrazione, stiamo facendo quello che si deve fare ma per ogni chilometro in più che

facciamo di trasporto pubblico, rischiamo di creare un problema in più ai bilanci”.