Rubio: Accordo di pace se le parti si avvicinano

La Russia e l’Ucraina rimangono ancora distanti da un accordo di pace, nonostante abbiano fatto qualche progresso. Lo ha detto Marco Rubio, ribadendo che senza una svolta in tempi rapidi Donald Trump potrebbe riconsiderare il ruolo di mediazione degli Stati Uniti. “Si sono avvicinati, ma sono ancora distanti e è necessaria una vera svolta in tempi molto brevi per rendere possibile” un accordo, ha detto il segretario di Stato intervistato da Fox News. In caso contrario “il presidente deciderà quanto altro tempo dedicheremo a questo” ha aggiunto Rubio, sottolineando che Washington deve fronteggiare altre questioni pressanti, come il conflitto commerciale con la Cina o il nucleare iraniano. In ogni caso, ha ribadito Rubio, non c’è soluzione militare alla guerra, dal momento che Vladimir Putin non può conquistare tutto il Paese né l’Ucraina può respingere le forze russe “indietro dove erano nel 2014”.