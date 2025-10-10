Romeo fa il “cattivo”: Tre anni al voto sono tanti, vediamo come va a finire”. Con FdI in maggioranza in Lombardia?

“La partita ancora non è chiusa. E se Fratelli d’Italia esercita il diritto di rivendicare il candidato per Palazzo Lombardia, noi come Lega abbiamo il dovere di fare altrettanto, visto che governiamo la Regione da tanti anni, e con buoni risultati”. Lo afferma in un’intervista a la Repubblica, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda. Quindi non mollate? “Assolutamente no – aggiunge -: tre anni in politica sono un’eternità. Quando sarà il momento, si discuterà e insieme si sceglierà il candidato migliore: da segretario della Lega Lombarda dovrò anche avere un chiaro mandato dal direttivo regionale prima di considerare chiusa qualsiasi trattativa”. Ne fate una questione di identità? “Anche: la Lega è un partito del territorio – prosegue Romeo -. E il suo territorio di riferimento, in primis, è proprio la Lombardia: per noi parole come autonomia, federalismo e autogoverno hanno un significato ben preciso. Crediamo nel ruolo delle regioni, e non nel piantare bandierine per dimostrare chi in un determinato momento è più forte di un altro”. C’è il rischio che il governo regionale e il centrodestra lombardo ora siano più deboli? “Sì: credo che FdI abbia sottovalutato le tensioni che, con le loro pretese, potevano creare dentro la Lega e, di conseguenza, nel centrodestra. Che dovrà fare delle scelte importanti a breve: penso, per esempio, al candidato alle comunali di Milano. Il pericolo è che la coalizione, da tutto questo, esca indebolita anziché rinforzata. Solo perché con troppo anticipo loro hanno voluto a tutti i costi piantare una bandierina” conclude.