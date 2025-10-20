Roma vuole aiutare il “lavoro povero”? Ma ci faccia il piacere. Le buste paga del Nord non stanno più in piedi

di Roberto Bernardelli – Leggiamo che nella manovra di bilancio “Per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita sono stanziati per il 2026 circa 2 miliardi”. L’autorevole Sole24 Ore specifica che sono stati stanziati 1,9 miliardi sui salari e contro il «lavoro povero». In più, si pensa che la busta paga torni pesante tagliando “dal 5 all’1% la tassazione sui premi di produttività elevando la soglia dei premi soggetti ad aliquota sostitutiva, detassando le componenti del salario dei turni notturni e festivi e di intervenire sul lavoro povero, stimolando i rinnovi contrattuali dei redditi fino a 28 mila euro – soglia non coperta dal taglio Irpef – con una aliquota del 5%”.

Ma il problema è che l’Italia, per quanto lo si voglia nascondere sotto il tappeto e politicamente rimuovere, è diseguale, e il costo della vita in rapporto al costo del lavoro penalizza e genera ingiustizia sociale laddove il costo degli affitti è diverso, le dinamiche dei prezzi al consumo sono diverse, biglietti di metropolitane, pedaggi, benzina sono diversi.

Si dimentica che una bella fetta del pubblico impiego, di enti pubblici e di dipendenti delle forze dell’ordine, vinto il concorso, tornano a casa loro perché al Nord il costo della vita erode la busta paga.

Quindi, vorremmo capire cosa si intenda per lavoro povero. Premesso che i dati di Itinerari previdenziali suggeriscono a voce alta di intrecciare l’anagrafe di milioni di italiani poveri col loro codice fiscale e il loro tenore di vita. Non pagano un euro di Irpef o poche centinaia di euro l’anno, e non sono tra quelli che arrancano a fine mese nella gabbia di cui parla il nostro Riccardo Pozzi su la nuova Padania. Lavoro povero per chi?

