Roma vuole aiutare il “lavoro povero”? Ma ci faccia il piacere. Le buste paga del Nord non stanno più in piedi

di Roberto Bernardelli – Leggiamo che nella manovra di bilancio “Per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita sono stanziati per il 2026 circa 2 miliardi”. L’autorevole Sole24 Ore specifica che sono stati stanziati 1,9 miliardi sui salari e contro il «lavoro povero». In più, si pensa che la busta paga torni pesante tagliando “dal 5 all’1% la tassazione sui premi di produttività elevando la soglia dei premi soggetti ad aliquota sostitutiva, detassando le componenti del salario dei turni notturni e festivi e di intervenire sul lavoro povero, stimolando i rinnovi contrattuali dei redditi fino a 28 mila euro – soglia non coperta dal taglio Irpef – con una aliquota del 5%”.

Ma il problema è che l’Italia, per quanto lo si voglia nascondere sotto il tappeto e politicamente rimuovere, è diseguale, e il costo della vita in rapporto al costo del lavoro penalizza e genera ingiustizia sociale laddove il costo degli affitti è diverso, le dinamiche dei prezzi al consumo sono diverse, biglietti di metropolitane, pedaggi, benzina sono diversi.

Si dimentica che una bella fetta del pubblico impiego, di enti pubblici e di dipendenti delle forze dell’ordine, vinto il concorso, tornano a casa loro perché al Nord il costo della vita erode la busta paga.

https://www.lanuovapadania.it/economia/costo-della-vita-fuga-dal-nord-anche-il-corriere-rilancia-la-questione-settentrionale-tranne-la-salvini-premier-in-testa-il-35-in-piu-di-spese-se-vivi-in-padania/

Quindi, vorremmo capire cosa si intenda per lavoro povero. Premesso che i dati di Itinerari previdenziali suggeriscono a voce alta di intrecciare l’anagrafe di milioni di italiani poveri col loro codice fiscale e il loro tenore di vita. Non pagano un euro di Irpef o poche centinaia di euro l’anno, e non sono tra quelli che arrancano a fine mese nella gabbia di cui parla il nostro Riccardo Pozzi su la nuova Padania. Lavoro povero per chi?

https://www.lanuovapadania.it/opinioni/al-lavoro-per-sopravvivere-la-gabbia-della-poverta-silenziosa/https://www.lanuovapadania.it/opinioni/al-lavoro-per-sopravvivere-la-gabbia-della-poverta-silenziosa/

https://www.lanuovapadania.it/economia/tasse-italia-divisa-in-due-pochi-pagano-per-tutti-il-43-non-dichiara-redditi-e-il-12-versa-26-euro-allanno-di-irpef-con-evasori-sanita-e-pensioni-in-bilico/
https://www.lanuovapadania.it/lombardia/la-cisl-ci-vuole-coraggio-in-lombardia-a-lavorare-nei-trasporti-stipendi-inadeguati-al-costo-della-vita-al-nord/

 

