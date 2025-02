Roma, rifiuti e dintorni… Assente un dipendente su quattro

Un operatore di Ama su quattro non lavora, perché assente. L’ammissione candida e impietosa è della stessa azienda municipalizzata dei rifiuti all’interno di un documento, visionato dall’agenzia Dire, intitolato ‘Riassetto presidi territoriali, gestione rifiuti e correlato piano di mobilità del personale’ attraverso il quale viene annunciato lo spostamento di circa 330 operatori dalle zone più periferiche della Capitale al centro e di poco più di 400 dal centro alle periferie per ‘garantire le necessità organiche, tanto per la copertura dei servizi settimanali, quanto per quelle domenicali’. Tra i motivi di questo riassetto c’è anche, appunto, l’alto tasso di assenteismo: ‘Tasso di assenteismo involontario particolarmente elevato rispetto a tutti i benchmark nazionali e di settore. Nell’analisi presentata in questo documento il tasso di assenteismo è stato considerato al 23%’, scrive Ama aggiungendo che ‘questo numero’ è ‘sicuramente molto elevato’. In sostanza, su 4.133 operatori assegnati alle zone per le attività di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti (come si legge da una tabella allegata al documento) quasi 1.000 (950 per la precisione) sono assenti. Inoltre c’è anche una ‘alta concentrazione in alcune unità organizzative di lavoratori fruitori di permessi ex legge 104 (si arriva al 47% della forza in dotazione all’unità) con ripercussioni sulla pianificazione e copertura dei servizi’. In tutto sono 1.222 gli operatori della municipalizzata dei rifiuti che usufruiscono di questo beneficio di legge.

Secondo l’azienda la ‘fotografia attuale’ della dislocazione e dell’impiego dell’organico degli operatori ‘evidenzia uno squilibrio nella distribuzione ottimale del personale dedicato alla gestione del ciclo dei rifiuti che comporta la necessità di avviare un processo di mobilità per tutta l’Area metropolitana di Roma’. Quattro i punti che portano alla necessità per Ama di questo grande spostamento di personale legato ai fabbisogni per effettuare i servizi in città: ‘Servizi previsti dal Contratto di servizio e delle convenzioni sottoscritte con Roma Capitale; la copertura- si legge ancora nel documento- dei servizi domenicali previsti da detto contratto di servizio (lavaggio e spazzamento strade, presidio dei centri di raccolta, presidio delle Aia, raccolta posteriore, presidio aree elementari-pulizia cestoni e postazioni stradali, presidi fissi centro storico)prevalentemente in regime di lavoro ordinario attraverso i lavoratori baricentrati; il riassetto territoriale delle zone; un tasso di assenteismo del 23%. Detto numero, sicuramente molto elevato, permette di assicurare l’equilibrio tra forza organica attuale e necessità emersa dall’analisi’. In particolare la coperta è corta sulle domeniche. In Ama il lavoro domenicale viene prestato sia dai cosiddetti ‘baricentrati’, operatori che da contratto hanno l’obbligo (per un certo numero di anni) di lavorare tutte le domeniche di ciascun mese o la metà, sia da personale che non ha l’obbligo contrattuale di lavorare di domenica e quindi viene pagato a straordinario. Pertanto lo spostamento di 333 operatori ‘baricentrati’ dalle zone più periferiche, dove c’è meno necessità di lavoro domenicale, a quelle del centro, dove invece servono più interventi, consente ad Ama di coprire il fabbisogno di lavoratori dove serve e risparmiando, perché verrà impiegato personale che da contratto ha già l’obbligo del lavoro domenicale.

‘L’attuale distribuzione dei lavoratori baricentrati presenta gravi squilibri con conseguente necessità di un processo di mobilità, per riequilibrare i profili in ragione dei servizi- scrive Ama- La situazione attuale vede un gran numero di lavoratori baricentrati in zone con un forte numero di servizi di raccolta porta a porta che, come noto, non sono previsti la domenica. Di contro, in zone con un alto numero di servizi domenicali, il loro numero risulta essere insufficiente’. Utilizzando i baricentrati la domenica Ama fa sì che ‘la parte di servizi da coprire in straordinario non richieda una presenza degli altri lavoratori superiore al 15%’. Un abbattimento di spese di straordinario per la domenica pari, dunque, all’85%. Allo spostamento del personale sarà accompagnato il ridisegno di alcune zone e un riassetto delle sedi(in particolare le cosiddette sottozone). Tre saranno chiuse nel Municipio IV (via Arimondi, via Smerillo e via Cannizzaro) ed entro fine mese sarà dismessa la sede di via Zoega nel Municipio 12. La ridefinizione delle sedi è legata anche alla volontà di Ama di ‘garantire la capacità degli spogliatoi alle necessità organiche dell’unità’ prestando attenzione alle ‘tematiche di gender’. Per questo, ad esempio, la zona 16A di via delle Mura Portuensi ‘avrà personale solo maschile. Il personale femminile della 16 A viene ricollocato in altre sedi’.

Gli spostamenti di personale avverranno in due fasi. Una prima di mobilità volontaria riservata al personale presente nelle zone in eccedenza di personale baricentrato o di non baricentrato o di entrambi. Poi ‘qualora il fabbisogno di personale non venisse soddisfatto dalla I fase, al fine di garantire la copertura delle carenze di organico ancora presenti, si procederà, previa pubblicazione della situazione organica aggiornata, ad una seconda fase- scrive ancora Ama- che prevederà la possibilità di presentare domanda volontaria a tutti gli addetti allo spazzamento e addetti spazzamento e raccolta – sempre suddivisa tra lavoratori baricentrati e non’. Infine ‘qualora persistano ancora le esigenze organizzative in argomento, le stesse, saranno garantite procedendo con la mobilità d’ufficio’. E siccome il cambio sede di lavoro da periferia a centro (o viceversa) può arrivare a comportare ogni giorno per il lavoratore uno spostamento significativo in termini di chilometri percorsi, è probabile, secondo i sindacati, che in tanti casi si arrivi all’extrema ratio paventata dall’azienda. Peraltro con possibili ricadute negative in termini di aumento dell’assenteismo. ‘L’Azienda parla di tasso di assenteismo senza specificare quanti e quali assenze siano legate a malattie o infortuni dovuti alla cattiva organizzazione dei servizi, alla raccolta effettuata spesso in situazioni assolutamente non ergonomiche, già questo fa intendere come si stia cercando di distrarre l’opinione pubblica per giustificare una mobilità obbligatoria del personale così importante e così impattante sulla qualità della vita del personale e, riteniamo noi, anche sulla qualità del servizio’, ha spiegato all’agenzia Dire il segretario della Fp Cgil Roma e Lazio, Giancarlo Cenciarelli, che poi ha sottolineato: ‘Per oltre 740 operatori spostati tra baricentrati e non dalla periferia verso il centro e viceversa parliamo di uno spostamento di 20/30 chilometri rispetto al luogo dove ora lavorano. Aumenteranno le difficoltà legate alla mobilità da residenza a posto di lavoro con un peggioramento anche della situazione economica dei lavoratori, tutto questo rischia di aumentare le casistiche per cui il servizio andrà in difficoltà e tra due anni cambierà la platea dei lavoratori baricentrati’.

Già perché, come detto, l’obbligo contrattuale del lavoro domenicale non è perenne: ‘A luglio 2026 più di 100 lavoratori usciranno dal baricentro e nel 2028 altri 2-300 operatori dimezzeranno l’obbligo, passando da 4 a 2 domeniche da lavorare’. Il 2028, peraltro, sarà un anno molto delicato per Ama perché il penultimo prima della scadenza dell’affidamento diretto del servizio da parte del Campidoglio. ‘E’ stato uno sbaglio in passato avere assunto persone con questo schema rigido di lavorare tutte le domeniche- ha aggiunto- Non è la risposta migliore all’organizzazione di lavoro, che deve invece essere flessibile e adattabile a 15 municipi grandi ciascuno come una provincia. E l’Ama continua a sbagliare adesso sostituendo una rigidità con un’altra: prendo e sposto le persone’. La Cgil propone all’azienda ‘un accordo sul lavoro domenicale in cui i lavoratori danno la disponibilità su base volontaria a entrare nella turnazione domenicale tarata sull’effettiva esigenza delle zone. Questo farà sì che non ci sarà bisogno di fare spostamenti, uscirà dall’obbligo del lavoro domenicale chi attualmente lo ha e chi lavorerà in straordinario potrà farlo nella struttura di turnazione funzionale al servizio- ha concluso Cenciarelli- Un accordo che guardi al 2029 e non al 2026, perché se l’obiettivo è normalizzare la gestione delle domeniche, spostare questa discussione a ridosso della fine del contratto di servizio sarebbe la cosa più pericolosa che si possa fare’.